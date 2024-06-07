الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 225 مليون دولار إلى كييف

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الإدارة الأمريكية قد ترسل حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى حكومة كييف تبلغ قيمتها حوالي 225 مليون دولار.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قد تشمل الحزمة الجديدة الآتي:

- ذخائر لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).

-صواريخ لنظام الدفاع الجوي HAWK. -صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

-أنظمة Javelin وAT-4 المضادة للدروع.

-مدافع هاوتزر عيار 155 ملم.

-مركبات مدرعة، ومقطورات، وزوارق الدوريات .

- مواد الهدم ومجموعة واسعة من قطع الغيار والمعدات الأخرى.

وفي أواخر أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة من مشاريع القوانين التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي لاستئناف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبلغت قيمة الحزمة 95 مليار دولار. ويشمل 61 مليار دولار لكييف.

وفور توقيع رئيس الدولة الأمريكية على مشاريع القوانين هذه، أعلن البنتاغون أنه سيرسل إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار. وخصصت واشنطن بعد ذلك الدفعة التالية من الأسلحة بقيمة 400 مليون دولار لكييف.

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تغيير الوضع على الجبهة، بل لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.