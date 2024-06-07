"فراشة السينما".. نيللي كريم تثير الجدل بفستان جريء بعد انفصالها| شاهد

في زفاف جميلة عوض

اشتهرت الفنانة نيللي كريم بجمالها ورشاقتها فهي من أشهر الباليرينات في الأوبرا، وتحافظ دائمًا على قوامها الممشوق المتناسق، كما أثارت الجدل في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، وهو يعد الظهور الأول لها بعد انفصالها عن الفنان هشام عاشور، وارتدت فستان جريء ومكشوف.





الفنانة نيللي كريم

وبدت نيللي كريم بفستان مصنوع من الستان باللون الأزرق الفاتح، بصيحة الكورسيه مكشوف الجانبين والصدر، مع تطريزات باللون الذهبي، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت بمجوهرات مميزة باللون الذهبي، ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وإسورة عريضة مع خاتمين في اليد اليمنى.

وفضلت الظهور بتصفيفة شعر بسيطة وجذابة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي المرتب والناعم.

وتفضل الفنانة نيللي كريم في أغلب الأوقات درجات النود في المكياج؛ لتحافظ على جمال ملامحها الطبيعي، فإختارت العيون المسحوبة باستخدام ظلال العين باللون البني مع الشيمر اللامع، والكحل والرموش الصناعية، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها المثير.





الفنانة نيللي كريم

مسيرة نيللي كريم الفنية وأبرز أعمالها

ولدت نيللي كريم في 18 نوفمبر 1974 في الإسكندرية، مصر، ودرست الباليه في صغرها وكانت لاحقًا تدربت في معهد الفنون المسرحية.

وبدأت مسيرتها الفنية في التلفزيون المصري، وانطلقت بعد ذلك لتصبح واحدة من أبرز الممثلات في السينما المصرية. شاركت في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي نالت إعجاب الجماهير.

وقدمت نيللي كريم أدوارًا متنوعة ومتميزة في مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات، منها "كابتن مصر"، "الفيل الأزرق"، "هيبتا"، و "الجميلة والوحش"، وغيرها الكثير.





الجوائز والتكريمات

حصلت نيللي كريم على العديد من الجوائز والتكريمات عن دورها الفني، بما في ذلك جوائز مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان دبي السينمائي الدولي.

اكتسبت شهرة واسعة ومتزايدة على الصعيد العالمي، وقد عُرفت باعتبارها واحدة من أبرز النجوم العرب في عصرنا الحالي.