ماكرون: الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتبر الوقت الراهن غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الاعتراف بفلسطين ليس أمرًا محرمًا، وذلك خلال حديثه لقناتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، أمس الخميس.

ماكرون أَضاف أن فرنسا تدعو دائما إلى حل سلمي طويل الأمد للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، ويأتي ذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول، بينها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية.

ويذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حركة "حماس" وطوفان الأقصى.