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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تترأس الدورة الـ117 لمجلس الوحدة الإقتصادية بالجامعة العربية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بالجامعة العربية

 قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك  أن اجتماع الدورة آل ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية ينعقد اليوم في ظروف إستثنائية بل غير مسبوقة تمر بها منطقتنا والعالم بأسره إذ تستمر لليوم الـ244 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليا والذي راح ضحيته 125 ألف مدني فلسطيني مابين شهيد وجريح ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف السفير العكلوك في كلمته الإفتتاحية أن الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ خطة الإستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الإعتداءات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وطالب العكلوك بسرعة العمل على كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال دعوة الإتحادات العربية النوعية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني إلى الإستجابة العاجلة لإحتياجات سكان القطاع والعمل على سرعة حشد وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والامدادات وإرسالها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية بدولة فلسطين وجمهورية مصر العربية .

وأكد السفير العكلوك علي ضرورة دعم صندوق المرضى الفلسطينين وتوسيع تدخلاته لتشمل توفير التمويل لدعم قطاع الصحة والفئات الهشة وإغاثة عشرات آلاف الأطفال ممن أستشهد أبائهم وبترت أطرافهم جراء العدوان .. مشددا على ضرورة العمل على ضمان مقاطعة منظومة الإحتلال وكافة أشكال التعامل مع الشركات ومؤسسات الأعمال التي تعمل وتستثمر في المستوطنات وتمول الإحتلال والبناء الإستيطاني في الأرض الفلسطينية .

كما طالب بضرورة دعوة الدول العربية الإستمرار بدعم الإقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية عبر إعفائها من الرسوم الجمركية.
 

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