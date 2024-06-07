الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجلس الزمالك يستقبل الطفل الفلسطيني خليل سامح

الطفل الفلسطيني خليل
الطفل الفلسطيني خليل سامح خليل

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، الطفل الفلسطيني خليل سامح خليل، خلال الساعات الماضية داخل مقر القلعة البيضاء.

txt

ختام المحاضرات الفنيه لمدربى الناشئين بنادي الزمالك

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة على استقبال الطفل "خليل" داخل مقر النادي، بعد تواجده في مصر للعلاج، عقب تعرضه لبتر في القدمين إثر قصف غاشم تعرض له خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان "خليل" طلب زيارة مقر نادي الزمالك عقب تواجده للعلاج في مصر، نظراً لارتباطه الشديد وحبه وتشجيعه للأبيض، وقرر المجلس على الفور استقباله ومنحه قميص وعلم النادي.

وأكدت إدارة النادي على دعم المجلس وجماهير الزمالك وأعضائه  للقضية الفلسطينية بكل حقوقها، وترحيبها الكامل بالطفل "خليل" بعد كل ما تعرض له خلال الفترة الأخيرة.

الجريدة الورقية