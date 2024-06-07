نادر السيد: سعيد بالحالة التي صنعها حسام حسن مع اللاعبين

كشف نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بالحالة التي صنعها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة مع اللاعيبن في المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة "المحور": "مباراة بوركينا فاسو القادمة مهمة للغاية، ودي مبارة لينا كلنا وأتمنى الفوز ".

وتابع: "أنا سعيد بالحالة التي صنعها حسام حسن مع اللاعبين في المعسكر، وأتوقع الفوز والتأهل لكأس العالم".

وأكمل: "أتمنى رؤية الجماهير، ويبقى منتخب مصر كبير ولكن علينا أن نحترم تغييرات الحاضر وعدم الاعتماد على الماضي والجيل الحالي التتويج بكأس الأمم الإفريقية".