إيطاليا تضع شرطا للاعتراف بدولة فلسطين

وضع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاغاني، اليوم الخميس، شرطا للاعتراف بدولة فلسطين.

وقال تاغاني إنه يؤيد اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين، لكن فقط عندما يتم تحديد حدودها أولا، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وتابع في كلمة له في منتدى "أنسا": "أنا أؤيد حل الشعبين والدولتين، لكن لا ينبغي أن تكون هناك قرارات على أساس الحملة الانتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية المقررة، الأسبوع الجاري.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "من الضروري العمل من أجل مستقبل ينعم بالسلام من خلال اتخاذ قرارات حكيمة، وليس محاولة الحصول على صوت أو صوتين آخرين".

وواصل تاغاني، مشيرًا في حديثه إلى أن الشحنات الأولى من حاويات الغذاء من أجل غزة، وهي مبادرة تقودها إيطاليا لتوصيل المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، كانت على وشك المغادرة، بحسب قوله.

يشار إلى أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت، في الآونة الأخيرة، ورسميا بدولة فلسطين، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في قطاع غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.