منتخب الجزائر يخسر من غينيا في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب الجزائر أمام نظيره غينيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الجزائر عن طريق كل من سعيد بن رحمة في الدقيقة 52، بينما سجل كلا من مورلاي سيلا، وأجويبو كامارا في الدقيقتين 50، و63 على التوالي لصالح فريق غينيا.

ويتصدر منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في لقاء وتسجيل 6 أهداف وتلقى 4، ويليه منتخب غينيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط هو الآخر جمعهما من الفوز في مباراتين والخسارة في لقاء وتسجيل 4 أهداف وتلقى 3.

ويخوض منتخب الجزائر مباراته المقبلة أمام أوغندا في الجولة الرابعة، يوم الاثنين المقبل خارج الديار.

وكان منتخب الجزائر افتتح مشواره في تصفيات كأس العالم، بتحقيق الفوز على الصومال في الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب في الجولة الثانية على موزمبيق بهدفين نظيفين.