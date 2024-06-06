مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بمدينة أجا بالدقهلية

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها، أثر تعرضها لصعق بالكهرباء داخل منزلها بقرية بقطارس، مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية.

وبعد التأكد من وفاتها تم نقل جثمانها مشرحة مستشفى أجا تحت تصرف النيابة العامة

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول جثمان سيدة في العقد الخامس، الي المستشفي

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيدة مها محمد فضل غلوش، 48 عاما، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسل الملابس داخل المنزل

وتم نقل جثمان السيدة ووضعها ثلاجة حفظ الموتي، بمشرحة مستشفي أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.