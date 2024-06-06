القبض على ربة منزل استولت على 27 ألف من أخرى بزعم توفير شقة لها

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 46 سنة لقيامها بالنصب على سيدة أخرى والإستيلاء منها على مبلغ 27 ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة رشا ع م ع 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من المدعوة نور م ع ا 46 سنة ومقيمه دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا تبديد وإستيلاء نصب وإيصال أمانه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعه وعشرون ألف جنيهاً بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولي عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وفى سياق آخر المشدد 6 سنوات لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار فى المخدارت

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

وأسندت التحقيقات في القضية 393 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدقي، للمتهم "تامر . م"، 42 سنة، صاحب شركة أنه 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الدقي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقلت استهدف الأمن محل تواجد المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 59 كيسا لجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التى صدرت حكمها المتقدم .