أداة Google Sheets الجديدة تتيح وضع قواعد محددة للإشعارات

أنا أول من يعترف بأن مقدار السعادة التي تجلبها لي جداول بيانات Google أمر غريب بعض الشيء، لكنني أستخدمها في كل شيء بدءًا من تتبع أرباحي وحتى التخطيط لميزانيات الرحلات مع الأصدقاء. لذا، أنا متحمس لرؤية أن Google تسهل تلقي إشعارات بشأن تغييرات محددة في جدول البيانات الخاص بي دون أن أتعلم البرمجة (وهو أمر لم أتمكن من القيام به مطلقًا). أعلنت الشركة أن جداول بيانات Google تتلقى إشعارات مشروطة، مما يعني أنه يمكنك وضع قواعد في جداول البيانات التي ترسل رسائل البريد الإلكتروني عند حدوث أشياء معينة.

على سبيل المثال، يمكنك ضبطه لإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إليك عندما ينخفض ​​الرقم إلى ما دون أو أعلى من مبلغ معين أو عندما تتغير قيمة العمود على الإطلاق. يمكنك أيضًا تعيين القواعد التي تتوافق بشكل أكبر مع أداة مدير المشروع، مثل الحصول على إشعار عند تغير حالة المهمة أو مالكها. لا تتطلب هذه الأداة سوى الوصول للتعديل، حيث يستطيع أي شخص تعيين إشعارات لنفسه أو للآخرين عن طريق إدخال عناوين بريده الإلكتروني. لا تقلق، يمكنك إلغاء الاشتراك إذا بدأ شخص ما في إرسال إشعارات غير مرغوب فيها إليك.



لاستخدام الإشعارات الشرطية، انتقل إلى الأدوات ثم الإشعارات الشرطية أو انقر بزر الماوس الأيمن في الخلية. من هناك، انقر فوق إضافة قاعدة (يمكنك تسمية القاعدة أو السماح لـ Google بتسميتها تلقائيًا) ثم حدد نطاقًا أو عمودًا مخصصًا. يمكنك إضافة معايير إضافية للقاعدة، مثل ما يجب أن يذكره المربع بالضبط حتى تتلقى إشعارًا. وبعد ذلك، يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكتروني يدويًا أو تحديد عمود يحتوي عليها. ومع ذلك، تحذر Google من أنه إذا قمت بذلك الأخير، فيجب أن يتطابق عدد الخلايا مع الرقم المضمن في القاعدة. لذلك، إذا كان لديك ثلاث خلايا في القاعدة، فيمكنك فقط تمييز ثلاث خلايا تحتوي على عناوين البريد الإلكتروني. إذا شعرت بالارتباك، فإن Google تتطرق إلى التفاصيل الجوهرية هنا.

يتوفر التنسيق الشرطي لجداول بيانات Google لأي شخص لديه أماكن العمل التالية: Businesses Standard وPlus وEducation Plus وEnterprise Starter وStandard وPlus وEssential. بدأ طرحه لنطاقات الإصدار السريع في 4 يونيو وسيبدأ في الظهور لنطاقات الإصدار القياسي في 18 يونيو. وفي كلتا الحالتين، قد يستغرق ظهور التنسيق الشرطي ما يصل إلى 15 يومًا.