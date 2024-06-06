منتخب مصر يتقدم بثنائية "تريزيجيه" على بوركينا فاسو بالشوط الأول

يتقدم المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن، على بوركينا فاسو بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثنائية المنتخب الوطني جاءت بتوقيع اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، ثم عزز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة السابعة بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو أتبعها بتسديدة أرضية سكنت مرمى المنتخب الملقب بالأحصنة.

تشكيل منتخب مصر..

حراسة المرمى ..محمد الشناوي

خط الدفاع ..محمد هاني - عبد المنعم - حمدي فتحي -رامي ربيعة

الوسط. .. مروان عطية -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم ..محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ترتيب مجموعة منتخب مصر..

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك مجموع 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بأربع نقاط، بالتساوي مع غينيا بيساو، في حين يقبع منتخب سيراليون في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

نتائج منتخب مصر..

حقق المنتخب المصري الفوز في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، حيث فاز على منتخب جيبوتي في القاهرة بستة أهداف نظيفة، ثم تغلب على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت خارج الديار.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات ، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية.