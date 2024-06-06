الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة السردي وبها 6 آلاف نازح

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الاونروا، إن قصف الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة السردي بوسط غزة التابعة لوكالة الأونروا جريمة جديدة، خاصة وأن هذه المدرسة من أضخم المدارس التي تحتوي أعداد كبيرة من النازحين، حيث كان بالمدرسة عند استهدافها 6 آلاف نازح من الوسط ومدينة غزة وغيرها من المناطق.

وتابع أبو حسنة، أن الأوضاع في المدرسة كما كل المدارس التابعة للأونروا، هي حالة مأساوية تعاني من نقص في الأدوية والمياه والرعاية الطبية، مشيرًا إلى تركز 1.5 مليون فلسطيني في مساحات محدودة للغاية، وذلك خلال حديثه لبرنامج "مساء دي ام سي".

وأشار المتحدث باسم وكالة الاونروا، إلى أن الصواريخ الاسرائيلية أصابت فصول مدرسة السردي وبها مئات ينامون مما أدى إلى مقتل أرقام ما بين 35 إلى 45 مع إصابة العشرات، مضيفا: "في قصف مرتين يوميا مرة صباحا ومرة مساءا وهذه المدرسة ترفع اعلام الأمم المتحدة ولم يخبرنا أحد أن هناك قصف ولم يتم ابلاغ الناس، وفيها 6 آلاف نازح".