طالب بجامعة جنوب الوادي الأهلية يصل إلى مركز متقدم بحل المشكلات البرمجية

أشادت جامعة جنوب الوادي، فى بيان لها، بتحقيق الطالب عبد الرحمن حسين إنجازًا متميزًا فى الوصول إلى مركز متقدم بموقع متخصص بحل المشكلات البرمجية على مستوي العالم.

وحقق الطالب عبد الرحمن حسين، بجامعة جنوب الوادي الأهلية، المستوى الثاني برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إنجازًا استثنائيًا تمثل في وصوله إلى مرتبة Specialist على موقع Codeforces، أحد أشهر منصات حلّ المشكلات البرمجية في العالم.

قال بيان للجامعة، مساء اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية لبرامج الجامعة التعليمية والتدريبية، وحرص رئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي، على دعم طلاب الجامعه الأهليه وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

وأبرز البيان، أن رحلة الطالب عبد الرحمن حسين ، بدأت كأي طالب مبتدئ، حيث انضم إلى برنامج تدريبي مكثف أشرف عليه المدرب حسام عبدالحكيم، مدرب الكوميونتي للبرمجة.

أظهر عبد الرحمن التزاماً كبيراً ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح، حيث كان ينخرط بشغف واهتمام في التدريب، ملتزماً بالروتين المحدد، ومطبقاً كل ما يتعلمه بجدية. بفضل جهوده الدؤوبة وإصراره.

وأضاف البيان ، أن الطالب تمكن من تحقيق هذا الإنجاز في غضون شهرين فقط، مما يُعد قصة ملهمة لجميع طلابنا ويظهر أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح.

وتابع البيان، أن الجامعة توجه الشكر للدكتور همام الشاذلي على دعمه المستمر وإشرافه الفعال، وللمدرب حسام عبدالحكيم على جهوده المتميزة في تدريب طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الحاضر والمستقبل.

بدء الدراسة بـ3 برامج بالجامعة الأهلية:

في سياق ذي صلة، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدر القرار الوزارى ببدء الدراسه ببرنامج ليسانس اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م .

وأعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة ببرنامج ليسانس اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

الرصد المرئي:

و ناقش رئيس الجامعة، اليوم الخميس، تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة بحضور ممثلي الشركة المنفذة لخدمات الرصد المرئي بالجامعة و المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات.

أبرز رئيس الجامعة، إنه في إطار خدمات التحول الرقمي بالجامعة تم التوسع في منظومة الرصد المرئي و الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي.

وناقش رئيس الجامعة تأمين الأسوار الخارجية للجامعة من خلال خدمات الرصد المرئي حرصا تأمين اقصى درجات السلامة لمنسوبي الجامعة وحماية الممتلكات العامة والخاصة