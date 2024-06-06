الاحتلال يرفع نسب البطالة في فلسطين لأكثر من 50%

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن الاحتلال تسبب في ارتفاع نسب البطالة في البلاد لأكثر من 50 % بسبب حرب الإبادة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

"صحة غزة": 36654 قتيلا و83309 مصابين بالقصف الإسرائيلي منذ أكتوبر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 36654 بالإضافة إلى 83309 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و235 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيدا و83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، داعية "ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

اعتقال 60 فلسطينيًا من الضفة الغربية





وفي إطار آخر، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم/الخميس/ حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، إنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضّفة منذ مطلع العام الجاري، مضيفا أنّ من بين المعتقلين في هذه طالبة صحافة وإعلام في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيلية والتي طالت 26 شخصًا على الأقل، ومحافظة القدس التي شهدت يوم أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (9100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وفي محافظة الخليل، جنوبا، شارك مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في مسيرتين استفزازيتين وصلتا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة.

ورفع المستوطنون أعلام دولة الاحتلال، ورددوا شعارات عنصرية معادية للعرب.

وفي شمال الضفة، أعلن عن استشهاد شاب (24 عاما)، مُتأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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