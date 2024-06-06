أبرزها اللوز والكاجو.. أهم 6 مكسرات لمرضى السكري

المكسرات هي واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة، بما في ذلك لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والأمر كله يتعلق بتركيبتها المفيدة بشكل مدهش: عدد قليل من الكربوهيدرات، والكثير من البروتين والألياف والدهون النباتية.

ويمكن أن تقلل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، الموجودة في المكسرات، من مستوى الكوليسترول "السيئ"، مما سيؤدي إلى تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ستكون المكسرات مفيدة جدا لأي منها، نحلله في هذه المادة.



الصنوبر

ستكون هذه المكسرات مفيدة لمرض السكري لإنها مفيدة بشكل خاص للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن تحتوي المكسرات على الأحماض الأمينية والتوكوفيرول وفيتامين ب، والتي تسمح لك بالحفاظ على مستويات الجلوكوز وتحسين عمليات التمثيل الغذائي.





اللوز

اللوز مفيد أيضا لمرض السكري، لأنه يمكن أن يمنع قفزات السكر. ولكن يجب استهلاكه مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ويحتوي هذا النوع من الجوز أيضا على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين E وبفضل هذه التركيبة، يعود التمثيل الغذائي إلى طبيعته، ويتحسن استعادة الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان الذي يعاني من مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل اللوز من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ويساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز. لكن يمكنك تناول 23 قطعة كحد أقصى.

بالمناسبة، يمكن للوز أيضا تحسين عملية الهضم وتطبيع مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك الجوز بزيادة مستويات المغنيسيوم، مما سيقوي العظام ويحسن ضغط الدم ويطبيع وظيفة القلب.

الكاجو

25 الكاجو فقط في اليوم - وستكون صحة مرضى السكري أفضل بكثير. الشيء هو أن المكسرات مفيدة جدا من حيث الحد من الكوليسترول السيئ، وبالتالي خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



الفول السوداني

يجب على النساء المصابات بمرض السكري والسمنة تناول الفول السوداني، لأن هذه المكسرات لها الكثير من الخصائص المفيدة. يحتوي على البروتين والألياف، والتي بفضلها يمكنك إنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وعند تناول هذه المكسرات، لن يزداد تركيز الجلوكوز في الدم ولا تأكل أكثر من 28 قطعة في اليوم حتى لا تؤذي نفسك.

الجوز

يمكن أن يكون هذا الجوز الغريب ذا فائدة كبيرة ويسمح لك بتقليل الكوليسترول "السيئ"، ويمكن أن يكون غاما توكوفيرول في البقان مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنه يمنع التغيير المرضي في مستويات الرقم الهيدروجيني في الجانب الحمضي وللحصول على تأثير إيجابي، تحتاج إلى تناول حوالي 10 مكسرات في اليوم.

الفستق

لا يمكن لمرضى السكري تناول أكثر من 45 قطعة من هذه المكسرات يوميا ومن المعروف أنها يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وتنخفض كمية الكوليسترول "السيئ" أيضا، مما يؤثر سلبا على عمل القلب.