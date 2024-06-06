بمشاركة 2000 معلمة.. إنطلاق فعاليات تدريب استراتيجيات التدريس التفاعلية بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، فعاليات تدريب استراتيجيات التدريس التفاعلية، وبرنامج التدريس القائم على اللعب لمعلمات رياض الاطفال ، والذي تنظمه المديرية وتعده حنان عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالتنسيق مع هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بإشراف الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

تابع وكيل الوزارة، أول أيام التدريب المنعقد في ثلاث مدارس بإدارة قنا التعليمية ويستغرق ستة أيام بما فيهم الجمعة، حيث تفقد بحضور هبة سالم و حسين زكي مدير مدرسة ناصر الابتدائية قاعات المدرسة التي تستضيف ٤٠٠ معلمة في ١٣ قاعة مجهزة ، كما تابع تدريب ٩٠ معلمة أخرى بقاعات مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين بحضور سهير على مدير المدرسة وأخصائيو التطوير التكنولوجي بها .

وأثنى على استراتيجية الوزارة في تكثيف التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال باعتبارهن الوجهة و الانطباع الاول للنشء عن المدرسة وصاحبات الفضل في تشكيل وعي الاطفال واستيعابهم بالمشاركة مع الأسرة ، و أشاد بالتجهيزات الفنية في ٦٦قاعة تدريب التي توفرها المدارس لاستيعاب ٢٠٠٠ معلمة من المستهدفات بكل الإدارات التعليمية.

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لجان إدارة قفط التعليمية وبرفقته الدكتور بخيت الجميعي مدير عام الإدارة والدكتور محمد القرماني وكيل الإدارة لجان مدارس قفط الثانوية المشتركة وقفط الابتدائية المشتركة والزهراء الإعدادية .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف أعمال النظافة باللجان ومراجعة عمل الكاميرات ووجهتها ، واستدعاء العمال من المدارس الأخرى اليوم وغدا لإتمام أعمال تنظيم اللجان و تجهيزها بالصورة المثلى قبيل تسليمها إلى رؤساء اللجان يوم السبت المقبل .

وفاجأ الوكيل مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة والمخصصة كاستراحة للمعلمات المكلفات بالعمل بلجان الثانوية العامة ، وتابع أعمال الفرش والتجهيز التي تقوم بها هيئة التدريس بالمدرسة مؤكدا على حسن استقبال ضيوف المركز من المكلفين للعمل بالامتحانات وعلى تجهيز الاستراحة بسبل الحياة الكريمة .

واستكمل الوكيل زيارته لقفط بمتابعة استراحة المعلمين المقامة بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة ، ولفت إلى استمرار أعمال النظافة و تقليل عدد الأسرة بكل حجرة .

وفي سياق آخر تابع الوكيل فعاليات اليوم التاسع من مبادرة ( تقدر في ١٠ ايام )للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة و التي تنظمها إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

حيث أشاد الوكيل بالتجهيزات التي وفرتها المدرسة ، و الدعم الذي قدمته حياة كريمة لإنجاح المبادرة وإفادة أبناءنا استعدادا لخوضهم امتحانات شهادة الثانوية العامة .

الجدير بالذكر أن قفط الثانوية المشتركة قد مثلت المديرية في مسابقة أوائل الطلبة وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية.