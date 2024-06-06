الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن ممارسة الرعاية الذاتية في مؤتمر Africa Health ExCon

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شاركت هيئة الدواء المصرية، في جلسة «الرعاية الذاتية للمرضى»، والتي انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولي Africa Health ExCon  المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

وناقشت الجلسة كيفية استخدام الدواء بشكل سليم وآمن، وكذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وشركات الأدوية في مجال الرعاية الذاتية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الذاتية.

تمكين الرعاية الذاتية

كما شملت الجلسة تبادل تجارب الجهات الرقابية من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية للدواء لإنشاء إطار تنظيمي مناسب لتمكين الرعاية الذاتية  من حيث استخدامات الدواء، مما ينعكس على الاستخدام المناسب والآمن للأدوية، وما يمكن القيام به لضمان تكييف الإطار التنظيمي مع احتياجات المرضى لضمان أفضل النتائج الممكنة.

txt

مساعد وزير الصحة يتفقد العمل بمستشفى بدر الجديد

من جانبها قامت د. شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة، بتسليط الضوء على تجرية مصر فى ممارسة الرعاية الذاتية من أجل صحة أفضل للمواطن المصرى، وجهود الهيئة والحكومة بمشاركة القطاع الخاص لإنشاء إطار تنظيمي مناسب لتمكين ممارسة الرعاية الذاتية  من حيث استخدامات الدواء مع احتياجات المرضى لضمان الاستخدام المناسب والآمن للأدوية.

السلطات التنظيمية

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركة من الجهات الرقابية والسلطات التنظيمية للدواء في الدول الأفريقية كتونس وكينيا وشركات الأدوية وأيضًا ممثلو الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية، وأكد ممثلو الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لممارسات الرعاية الذاتية.

txt

رئيس الوزراء يستقبل وزير الصحة الإيطالي ووفدا من أبرز شركات القطاع الصحي

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر في إطار الحرص على تقديم أفضل رعاية للمرضى مما يضمن الأمان والسلامة، ويؤكد وصول دواء آمن وفعال لكل المستخدمين، ويتيح المؤتمر فرصة لمناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية وتبادل أفضل الممارسات.

مواد متعلقة

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى كفر الدوار المركزي

مساعد وزير الصحة يتفقد أعمال البناء بمستشفى أبوحمص في البحيرة
الجريدة الورقية