مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل بالمنيا

لقي طفل مصرعه ، اليوم الخميس ، دهسا تحت عجلات سيارة نقل وإصابة والدها بالمنيا ، حيث استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا ، جثمان طفل، لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل بمدخل الطريق الدائري، فيما اصيب والده، جراء انقلاب الدراجة البخارية.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحينى، مساعد المدير المشرف علي مركز سمالوط، يتضمن بانقلاب دراجة بخارية يقودها شاب ونجله، ادى لسقوط الطفل من اعلي دراجة البخارية خلف والدة، ودهسته سيارة نقل ثقيل ولفظ انفاسه الاخيرة على الفور، واصيب والده بكدمات وجروح ونزيف، بميدان زهران بمدخل دائري سمالوط.

انتقل على الفور لمحل الواقعة، اللواء احمد الحينى مساعد مدير الأمن ، والعقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز ، والرائد يحى شاهين رئيس مباحث المركز، وبالمعاينة لمحل الواقعة ، تبين مصرع طفل اثر انقلاب دراجة بخارية يقودها " محمد محمود سليمان " 45 سنه ونجله " حاتم "10 سنوات، مقيم بقرية نزلة داوود التابعة لمجلس قروي قلوصنا مركز سمالوط شرق.

جاري ايداع جثة الطفل بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، وجاري عمل الإسعافات اللازمة لوالده سائق الدراجة ، وقررت النيابة العامة ، ندب الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي واستخراج تصريح الدفن ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وفى سياق متصل، لقى سائق مصرعه ، جراء انقلاب سيارة مياه شرب ، ناحية قرية بنى خالد، إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا ، و تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق عربية مياة خاصة، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ، و السرعة الزائدة بمدخل قرية بنى خالد ، والتي كانت في طريقها لمولد السيدة العذراء بقرية جبل الطير .

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي وذكر التقرير انه لايوجد شبهه جنائية في الوفاة، وان الوفاة نتجية وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الانقلاب.