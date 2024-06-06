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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي يقود هجوم فلسطين أمام لبنان بتصفيات المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مكرم دبدوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لبنان ، التي تنطلق بعد قليل، لحساب مواجهة الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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وتقام المواجهة على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة ، وتنطلق مع دقات السابعة مساءً ، بتوقيت القاهرة.

ويمثل منتخب فلسطين في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: رامي حمادة
الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد خليل - محمد صالح - مصعب بطاط.
الوسط: تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر
الهجوم:وسام أبو علي - جوناثان زويلا - عدي دباغ

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