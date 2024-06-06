مفكر بريطاني ينغص على إسرائيل بـ "البعبع التاريخي": "نهايتكم الرمي في البحر"

نشر الكاتب والمفكر البريطاني ديفيد هيرست مقالًا يشبه بين إسرائيل والصليبيين من حيث الأساليب والمطامح، وأشار إلى أن السلوك الإسرائيلي قد يؤدي في النهاية إلى نفس النهاية التي واجهها الصليبيون في الشرق.

ورغم أن المقال كتب قبل فترة، إلا أن هيرست لم يغير في مضمونه عند نشره، مؤكدا أن سلوك إسرائيل سيؤدي إلى نزع الشرعية عنها وقد يجعلها تواجه مصير الصليبيين في الشرق.

ويقول الكاتب إن الإسرائيليين يرفضون بسخط "التهمة السائدة" الموجهة إليهم في مختلف أرجاء العالم، والتي تقول بأنهم صليبيو هذا الزمن، ولكنهم يرفضون هذه التهمة اعتبارًا من أعتبارات معنوية، باعتبار أن قضيتهم هي عودة الشعب المنفي والمنكل به إلى وطنه التاريخي، ولا يمكن مقارنتها بغزو المتشددين من أتباع الكنائس في القرون الوسطى.

صلاح الدين مع الصليبيين عقب انتهاء معركة حطين

ومع ذلك، يعيرون اهتمامًا خاصًا بتاريخ الصليبيين وتجربتهم، ويقام في إسرائيل مركزًا مهمًا لدراسة الصليبيين.

ويقول الكاتب أن العالم المختص ديفيد أوهانا أن "القلق الصليبي" أو "التخوف المرضي الخفي" من أن "المشروع الصهيوني" قد يؤدي إلى دمار شامل، جزءًا لا يتجزأ من الحالة النفسية الإسرائيلية.

ومن بين التشابهات بين الصليبيين والصهاينة، تحقيق المهارة العسكرية العالية وضمان الدعم من القوى الأجنبية. وفي حالة الصليبيين، كان الدعم يأتيهم بشكل رئيسي من الصليبيين الجدد والملوك والأمراء والنبلاء في أوروبا الإقطاعية.

أما في حالة الإسرائيليين، فإن الدعم يأتي على شكل مساعدات عسكرية سنوية ودبلوماسية متحزبة من الولايات المتحدة.

ويقول الكاتب أن التراجع في الدعم الخارجي هو ما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط الصليبيين، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الإسرائيليين.

تتشابه أفعال الصليبيين مع أفعال الصهاينة من حيث الإجرام والدموية عندما احتلوا القدس

ويضيف الكاتب: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أفعال إسرائيل في مرحلتها التكوينية الأولى تشابهت بشكل كبير مع أفعال الصليبيين، وكانت مماثلة في مدى الدمار والوحشية التي تسببت فيها. يمكن أن نعتبر هذه الأفعال "الخطيئة الأصلية" لإسرائيل، والتي تعود الفضل في وجودها اليوم إليها.

ففي عام 1099، تأسست مملكة القدس المسيحية على أنقاض مذبحة واحدة من "أعظم الجرائم في التاريخ"، حيث ارتكبت هذه المذبحة ضد جميع سكان المدينة المقدسة، بما في ذلك المسلمين واليهود.

وبعد ثمانية قرون ونصف، في الفترة بين عامي 1947 و1948، تم إنشاء إسرائيل من خلال "جريمة ضد الإنسانية" تشبه تلك المذبحة من حيث الجسامة والوحشية، أو على الأقل إذا كانت مادة القانون الدولي تنص على ذلك في ذلك الوقت، وإذا كان هناك إرادة لتطبيقها، فإنه من المؤكد أن النكبة الفلسطينية والتطهير العرقي والطرد، باستخدام القوة والإرهاب والعديد من الفظائع التي تمارس ضد تلك "المجتمعات غير اليهودية"، كانت ستعتبر جريمة ضد الإنسانية بالفعل".

وتابع: "وبالمثل، أثبت الإسرائيليون أنهم مثل الصليبيين تمامًا، حيث قضى فرسان القرون الوسطى 192 سنة يحاربون بلا هوادة هذه المملكة أو تلك السلطنة في الشرق الأوسط العربي المسلم، والذي كان في ذلك الوقت يعاني من التمزق والانقسام الداخلي، حتى فقد الصليبيون الدعم الغربي وانتهت بهم الأمور بأن ألقوا أنفسهم في البحر حرفيًا.

خاض الصليبيون المعارك مع ملوك وسلاطين العرب المجاورين لهم والذين اتسمت حقبتهم بالتفرق والاختلاف والتشرذم

وبالمثل، كانت هذه هي مصير الإسرائيليين، الذين يحاربون منذ 75 عامًا حتى الآن في ما يعرف بعقيدتهم العسكرية الرسمية "الحروب"، أو بالأحرى يشنون "الحملات بين الحروب".

في البداية، كانت الحروب التي خاضها الصليبيون والإسرائيليون تهدف إلى الغزو والتوسع. عندما تولى بالدوين دو بويلون الحكم كملك للقدس في عام 1100 ميلادية، بدأ في توسيع مملكته لتشمل فلسطين وأجزاء من سوريا والأردن ولبنان. وقام ببناء تحصينات ومستوطنات عسكرية، مشابهة للجدران الحدودية التي تقيمها إسرائيل اليوم.

كان ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في إسرائيل، يسعى أيضًا للتوسع، ولكن بوسائل أكثر عدوانية. وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت تلتزم بالميثاق الدولي، إلا أنها لم تتبع قواعد الحرب والأخلاق.

في يونيو 1967، وجدت إسرائيل نفسها مهددة بالهجوم من قبل الجيوش العربية. ولكن بفضل التحضيرات الجيدة والقيادة القوية، نجحت إسرائيل في حرب الأيام الستة وتمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتوسعية.

بعد الحرب، ارتفعت شعبية إسرائيل وحصلت على مكانة عالية في العالم، على الرغم من الانتقادات التي تلقتها.

صور فيلم "مملكة السماء” الصراع بين صلاح الدين والصليبيين

بعد أن عاد الإسرائيليون إلى التشابه مع الصليبيين، وجدوا أنفسهم يعاملون سكان البلاد الأصليين بسخاء، ويكافئونهم بالتعداد. ولم يكن من النادر أن يستشهد مؤرخو الحقبة الصليبية بتوصيف ابن جبير للمجتمع المسلم، الذي كان ينوح بسبب ظلم صاحب الأرض من نفس دينهم، بينما كانوا يشيدون بسلوك خصمهم الفرنجة.

ربما يكون هذا الدليل القوي هو الشهادة التي تثبت أن الصليبيين لم يكونوا سيئين في الحكم، على الرغم من وحشيتهم في المعركة. ولكن هل يمكن أن نقول نفس الشيء عن الإسرائيليين في الزمن الحاضر؟ من الناحية الموضوعية، لا يمكن ذلك، حيث يصرون على أن احتلالهم كان "أرحم احتلال في التاريخ"، وهو زعم لم يتحقق.

فمتى سيتم وضع المشروع الصهيوني تحت المجهر والحكم عليه بعد قبوله لفترة طويلة؟ كما تنبأ وايزمان، قد يأتي الوقت الذي يحكم فيه العالم على هذا المشروع، حتى لو تأخر ذلك بعد عقود من الإشارات إليه.

وجمع الإسرائيليون جميع هذه الإجراءات ووضعوها تحت عنوان واحد وهو "نزع الشرعية" بالنسبة لهم. يرتبط نزع الشرعية في النهاية بالتهديد الوجودي، وهو أمر خطير للغاية، وفقًا لما صرح به نتنياهو بشأن تسلح إيران بالأسلحة النووية أو بصواريخ حماس وحزب الله.

يقول ديفيد هيرست إن إسرائيل تدرس تاريخ الصليبيين لخوفهم من نفس المصير

لماذا؟ لأنه إذا كانت إسرائيل ملزمة بالعيش بحد السيف كدولة، كما صرح نتنياهو، فلن تتمكن من تصميم هذا السيف والحفاظ عليه واستخدامه بفعالية دون دعم ورضا واشنطن والغرب. تمامًا كما لم يتمكن الصليبيون في العصور الوسطى من القيام بذلك بدون دعم ورضا البابوية والعالم المسيحي.

وبناءً على ذلك، فقد تم تكليف الولايات المتحدة بالقانون بتزويد إسرائيل بجميع "وسائل التفوق العسكري الممكنة" حتى تتمكن من "صد أي تهديد عسكري يأتي من أي دولة معينة أو تحالف محتمل بين مجموعة من الدول."

الأسلحة نفسها مجرد جزء واحد، وهناك جانب آخر وهو الطريقة التي تستخدمها إسرائيل تلك الأسلحة. ومن المهم ضمان أنه مهما كان الاستخدام غير قانوني من حيث الهدف أو الطريقة، يمكن الاعتماد على الدعم والتأييد المستمر من الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، تعلن واشنطن تلقائيًا وبشكل آلي عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار، وهذا الأمر يتكرر عدة مرات على مر السنين، حتى ضد القرارات التي تحتوي على انتقادات طفيفة لإسرائيل في الأمم المتحدة. وهذا هو نفس الكيان الذي يدين له بالفضل، وهو شيء نادر بين الدول، في العثور على دعم وتأييد في المقام الأول، إضافة إلى "الشرعية" التي يحاول العالم الآن نزعها عنها.

تلقى الصليبيين دعما من أوروبا وبابوات الكنيسة على غرار تلقي إسرائيل الدعم من أمريكا والغرب

ومن الواضح أن أقرب أصدقائها يبادرون بتحذيرها، فهذا الكيان "المحبب والمدلل ‏لدى الغرب" يجازف بالتحول إلى كيان "منبوذ" في مصاف دول مثل عدوه ‏اللدود، الجمهورية الإسلامية في إيران. ‏

وبفضل تدينها المتطرف، أصبحت الدولة تبدو وكأنها تسلك نهج الصليبيين، ليس فقط في أسلوب الحرب المستمرة، ولكن أيضًا في التطلعات، ومن بين هذه التطلعات، يبرز واحد بشكل خاص كنموذج يشبه الصليبيين بشكل كبير.

بالنسبة للمحاربين القدامى في سبيل الله، كانت أعظم المهام وأكثرها قدسية في نظرهم هي إنقاذ كنيسة القيامة - الموقع الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب فيه ودُفِن فيه وقام منه حيًا - من تدنيس وإهمال المسلمين.

وعلى نفس النهج، بالنسبة لعدد متزايد وغير معروف من الإسرائيليين، لا يقتصر ذلك على المتدينين، فإن العودة إلى صهيون لن تكتمل إلا ببناء الهيكل الثالث بجوار المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أو بدلاً منهما، هنا في أقدس الأماكن بالنسبة للمسلمين.

ركب الصليبيون المراكب وغادروا بعدما فتحت عكا آخر جيب لهم من قبل السلطان المملوكي الأشرف صلاح الدين خليل ابن المنصور قلاوون في عام 1291

هل سيدرك العالم أخيرًا، عندما يستفيق من غفوته، ما قدمه هؤلاء على الأرض وعلى الناس في المنطقة بعد ثلاثة أرباع قرن من تلك اللحظة التي تنبأ فيها وايزمان بأن العالم سيحكم على إسرائيل؟ وهل سينأى بنفسه عن الدولة أو يتبرأ منها، متركًا لها المصير الذي أصبح واضحًا؟

وفي الختام، قال: "بناءً على القيم الحديثة، ستكون لدى الولايات المتحدة والغرب مبررات أقوى من تلك التي كانت لدى البابوية والعالم المسيحي في العصور الوسطى عندما تخليا عن الصليبيين بناءً على قيمهم. هذا أمر مستبعد بلا شك. ولكن كلما زادت إسرائيل من "نزع الشرعية" عن نفسها في أعين العالم - كما تفعل في غزة الآن - زادت فرص تحقيق الكابوس الذي تحدث عنه أستاذ الحروب الصليبية أوهانا، والذي توقع أن يكون مصيرها مشابهًا لمصير الصليبيين أنفسهم. بالطبع، لن يتم رميها في البحر، ولكن بطريقة أو بأخرى، سيتم تحديد مصيرها استراتيجيا أو عسكريا أو دبلوماسيا.