فحص 22 مظلما للحصول على بطاقة الإعاقة والخدمات بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن في الدقهلية، عن انعقاد اجتماع لجنة فحص التظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات بعضوية اليوم الخميس، استكمالا لأعمال اللجنة حيث تم فحص 22 حالة تقدمت بتظلم لرفضهم، وتمت مناظرتهم أمام اللجنة برئاسة وكيل الوزارة، وإشراف ليلي حسن عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس، مدير المجلس الطبي، والدكتور عمرو غلوش، استشاري الإعاقة الحركية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية

وأكد عبد العزيز، أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة التظلم؛ للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال تقدم الشخص الراغب في الحصول على الكارت إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع له محل الاقامة، وتسجيل الطلب على أن تقوم اللجنة المختصة بمراجعة البيانات، والتأكد من صحتها، واستخراج الكارت لمن ينطبق عليه الشروط