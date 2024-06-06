ورش ولقاءات توعية للحفاظ على البيئة بثقافة البحر الأحمر

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر، عدداً من الفعاليات بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، باليوم العالمي للبيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة،

وقدم قصر ثقافة الغردقة في البحر الأحمر، ورشة فنون تشكيلية للرواد تدريب الفنانتين سهام عبد الكريم وإيرين رشدي مسئولتي الفنون التشكيلية بالقصر، وسط حضور مميز من رواد القصر، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة، وأهمية الحفاظ عليها من خلال عدد من الأعمال الفنية التي تقوم بتوصيل الفكرة بصورة مبسطة للأطفال.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة رأس غارب في البحر الأحمر ندوة ثقافية بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث" شارك فيها كل من دكتور إبراهيم يوسف عمر -مدير إدارة الاعلام والتوعية، ومحمد عثمان أخصائي إعلام وتوعية من جهاز شئون البيئة بالغردقة وتناولوا في حديثهم بعض السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة، إلى جانب ورشة فنية للأطفال حيث قدم المشاركون من الأطفال بعض رسومات عن البيئة المحيطة مثل الأشجار والنباتات وكذلك بعض العادات والسلوكيات البيئية الصحيحة والخاطئة.

وفي سياق متصل قدم بيت ثقافة سفاجا في البحر الأحمر، ورشة فنية بعنوان "سلوكيات إيجابية وسلبية تجاه بيئتنا" تدريب الفنانة نورهان محمد أخصائي فنون تشكيلية، لتعزيز السلوك الإيجابي والتقليل من السلوكيات السلبية.

وشهد بيت ثقافة القصير ورشة تدوير خامات البيئة للمدربة ولاء شكري شرحت خلالها كيفية تحويل الأشياء المستعملة إلى أشياء يستفيد منها الإنسان، إلى جانب ورشة رسم بالألوان المختلفة عن السلوكيات الحضارية السليمة لنعيش في بيئة صالحة نظيفة منظمة.



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