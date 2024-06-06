إسرائيليون يصرخون على قتلاهم.. "لماذا تفعل بنا هذا يا ألله" (شاهد)

يتلقى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر 2023 الصفعة تلو الصفعة، بدرجة لم يتعرضوا لها منذ تأسيس دولتهم المزعومة على القهر والقتل والإرهاب وسرقة الأراضي من أصحابها الأصليين.

وفي تقرير تلفزيوني لثلاثة جنود قتلى تم دفنهم من قبل عائلاتهم أظهر حجم الكارثة والمأساة التي يتعرضون لها ضمن أطول حرب يخوضونها في التاريخ وعلى غير توقعاتهم.

وفي الفيديو يبكي عائلات القتلى بحرارة ويصرخون، وكالعادة لا يرضون بقضاء الله وقدره؛ إذ قالت إحدى شقيقات جندي قتل في غزة: “كيف تفعل بنا هذا يا ألله، لماذا تفعل بنا هذا”.

ويوضح التقرير الذي أذيع في قناة عبرية، وترجمه د. أحمد سليمان على قناته في موقع "يوتيوب"، أن الثلاثة قتلى هم الرقيب أول إليا هليل من تل صهيون، 20 عامًا والذي قبل ثلاثة أشهر أصيب بشظايا أثناء القتال في غزة ثم عاد للنشاط العسكري ليلقى حتفه، والثاني أول دييجو شفيشا هرساج من تل أبيب كان يبلغ 20 عامًا عندما سقط قتيلًا، والثالث الرقيب أول يديدا أزوجي 21 عامًا من مستوطنة رففا، وهو مقاتل في لواء المظلات.

ويذكر التقرير أنه قبل ثلاثة أسابيع سقط ابن عم الجندي الثالث الرقيب دانيال ليفي قتيلًا في غزة، وهو ما لم تتحمله الأسرة في الجنازة، وأخذوا يبكون ويصرخون، وقالت واحدة : “كيف تفعل بنا هذا يا ألله في الشهر ذاته مرتين، لقد قال بأنه سيأتي لحناء شقيقته، كيف ستكون عروسة هكذا يا ألله”.

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