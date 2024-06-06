الزراعة: "وقاية النباتات" يستقبل وفد الكوميسا للتقييم الميداني لمعامله لتعزيز الصحة النباتية

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتعزيز التعاون الدولي و الإقليمي في مجال الصحة النباتية بتبادل المعلومات والخبرات للحفاظ على الثروة النباتية وضمان أمننا الغذائي و تعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز قدرات المختبرات و المعامل المرجعية المختصة بالفحص الدقيق للمحاصيل الزراعية لضمان الكشف المبكر عن الآفات لضمان سلامتها من أي تهديدات تحيق بالصحة النباتية، استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور George Ngundo Wabere و السيد Dingiswayo Shawa من الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) للقيام بتقييم ميداني للمعامل المحتملة للاعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا.

صحة النباتية

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من التزام معامل و مختبرات وقاية النباتات بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية و أشار لقيام وفد الكوميسا بتفقد معمل التصنيف المرئي الدقيق بالمعهد و تقييم ما يحتويه من تجهيزات حديثة عالية الدقة في الفحص و التصوير الداعم للتصنيف للحصول على الاسم العلمي الصحيح لأي حشرة في مصر او خارجها بكل حيادية و سرية لتقاريره.

آفات المزارع العضوية

كما تفقد الوفد معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية، وقد أبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية. كما تفقد الوفد المعمل المركزي ومُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات للتعرف على دورهما الفاعل في العمل وفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

نحل العسل

وعلى صعيد متصل، تفقد الوفد معمل افات وأمراض نحل العسل ومعمل تحليل منتجات نحل العسل بقسم بحوث نحل العسل بالمعهد حيث استعرض أهداف المعامل و أجهزتها ودورها الهام في تطوير برامج الرقابة على جودة منتجات النحل للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والتشخيص المبكر لأمراض النحل ومكافحة الآفات التي تؤثر على النحل وتهدد استدامته.

لجنة الصحة

ونوه الدكتور علي سليمان رئيس لجنة الصحة و الصحة النباتية أن هذه اللجنة هي إحدى اللجان المكلفة من قبل الأمانة العامة لمنظمة الكوميسا بتقييم المعامل المحتملة للاعتماد في مجالات الصحة النباتية وسلامة الغذاء والصحة الحيوانية، و هذا يعتبر أمرًا حيويًا لحماية المحاصيل الزراعية والنظم البيئية، مما سيساعد على تسهيل التجارة البينية للسلع الزراعية.