بلاغ إلى وزير الزراعة

أناشد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور سيد القصير التحقيق فى الشكوى رقم ٢٤٣ بتاريخ ٨ مايو الماضى والشكوى رقم ٤٦١ إلى مدير عام الإصلاح الزراعى بكفر الشيخ والشكوى رقم ١٨٣٦١ الى مديرية أمن كفر الشيخ بخصوص قيام أحد المزارعين بسد الصرف الزراعى عن مساحة ٢٠ فدانا بحوض ترعة القصر التابعة لمركز دسوق كفر الشيخ وعندما اعترضت قام هذا المواطن بالتعدى على هو وأبنائه ومنعى من زراعة ارضى ، ورغم تقدمى بالعديد من الاستغاثات والشكاوى إلا أنها لم تحرك ساكنا لذلك أطلب تدخل وزير الزراعة.

محمد شتا

عزبة شتا ستهور دسوق كفر الشيخ