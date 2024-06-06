إطلاق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل"

اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ودعم ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع لتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة، تم اليوم ولأول مرة إطلاق خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل.

ومن خلال هذه الخدمة يستطيع ذوى الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وقد تم تفعيل هذه الخدمة لأول مرة داخل فرع توثيق السيدة زينب.



وفي إطار خطة وزارة العدل نحو تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق تلبية لاحتياجات وظروف المواطنين وتيسيراً عليهم وتقديم الخدمات بصورة مميزة، من خلال تقنيات عصرية، تم افتتاح ثلاثة فروع توثيق بالسيدة زينب، والخليفة، وقصر النيل، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم، وتحديثهم، وميكنتهم بالكامل.