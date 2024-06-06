بدء أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بدء أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة، بقرية البنا، بمدينة الحامول، على مساحة 59100م2 حوالى 14 فدان، بطاقة 600 طن/يوم، ويخدم مراكز الحامول والرياض، وبلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم، ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا، لافتًا إلى الإنتهاء من إجراءات تسليم 3 مواقع مخصصة لإقامة مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفرالشيخ-دسوق-الحامول»، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى.

وقال المحافظ أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة الحامول ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتى تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف فى محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياة بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

وأضاف أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر-مكون المخلفات الصلبة-والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الإستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى جميع المحافظات، ودعم منظومة النظافة من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى، مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادى والإجتماعى لسكان المحافظة، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحى، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وأوضح أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة يتضمن عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهى "محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة كفرالشيخ، والتى تقع بنطاق قرية الحمراوى، على مساحة 30 ألف متر مربع حوالى 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفرالشيخ ومدينة قلين، ومدينة سيدى غازى، ومدينة مسير، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة دسوق، والتى تقع فى منطقة دسوق، على مساحة 51000م2 حوالى 12 فدان، بطاقة 600 طن/يوم، والتى تخدم مدينة دسوق، ومركز فوه، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة الحامول، والتى تقع فى قرية البنا، على مساحة 59100م2 حوالى 14 فدان، بطاقة 600 طن/يوم والتى تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض، ومركز بلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم.

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وكلف بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه فى مصرف كتشنر الذى يعد أحد أهم مصادر الرى فى المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى, التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية ولها إنعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة .

