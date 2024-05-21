الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة ضعف الخدمات الطبية بمستشفى الصف المركزي بالجيزة

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

تقدمت النائبة أسماء الجمال بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ضعف الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الصف المركزي بالجيزة ، مشيرة في طلبها إلى أن مدينة الصف والقرى التابعة مركز ومن فيها من سكان، يشتكون من ضعف الخدمات الطبية المقدمة لهم من قِبل مستشفى الصف المركزي والتي تعد عصب القطاع الصحي بالمركز، وتخدم خمسة وحدات قروية بخلاف المدينة، حيث لا تؤدى دورها الخدمي بشكل كامل نظرًا لعدم وجود أطباء أو عجز كبير بالأطباء داخل المستشفى، في الكثير من التخصصات مثل (جراحة – عظام – باطنة أشعة). ناهبك أو سوء حالة العديد منها وهي عن عدم وجود العديد من الأجهزة الطبية تلك اللازمة لعمل الاشاعات والتحاليل انتشار للمرضى. 

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سوء أحوال المنظومة الطبية

وأضافت الجمال، أن المرضى أصبحوا في حالة سخط وتذمر كنتيجة طبيعية لسوء أحوال المنظومة الطبية في الصف والشكوى، يأتي ذلك في الوقت ذاته الذي يحظى فيه قطاع الصحة باهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالخدمات الصحة المقدمة للمواطنين في ربوع مصر.

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كما طالبت نائبة الوفد بعرض طلبها على لجنة الصحة، لمناقشته وبحث السبل المختلفة لرفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفى الصف خاصةً توفير أطباء بمستشفى الصف المركزي لسد العجز، واستيفاء الأجهزة الطبية المطلوبة لرفع كفاءة المستشفى للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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