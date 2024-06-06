تحديد موعد إعلان الفائز بـ الكرة الذهبية لعام 2024

أعلن الحساب الرسمي الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية " بالون دور "، عن الموعد الرسمي الذي سيتم فيه إعلان قائمة المرشحين و موعد إعلان اللاعب الفائز بها لعام 2024 الجاري.

وذكر الحساب الرسمي أنه سيتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 يوم 28 أكتوبر المقبل.

كما أنه من المقرر أن يتم الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين رسميًا للمنافسة على اللقب يوم 4 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أنه بداية من الموسم الكروي الحالي، ستتعاون مجلة فرانس فوتبول الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في التنظيم المشترك للجائزة.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية

وكانت تقارير قد كشفت عن أبرز الأسماء المرشحة بشكل مبدئي لقائمة الكرة الذهبية والتي شهدت تواجد فينيسيوس جونيور وبيلينجهام ثنائي ريال مدريد وهالاند لاعب مانشستر سيتي وعدد من النجوم الكبار.