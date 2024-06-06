المنيا تتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بسمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيراً ، إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛

وذلك لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق ، وتحسين البيئة ، والكهرباء ، والمياه ، والرصف ، ومشروعات البنية الأساسية ، مشدداً ، على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية ، والتنسيق المستمر مع تذليل كافة المعوقات ، لإستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة ، للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.

من جانبه ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط شمال المنيا ، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة ، والموقف التنفيذي للإنتهاء من أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإستكمال كافة المشروعات القائمة ، وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى ، وصولاً لتقديم أفضل خدمة المواطنين.

جديرا بالذكر ، أنه تم تشغيل محطة معالجة مياه العدوة 200ل/ث ، والتى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة ، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة 25 فدانا ، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا، بطاقة 8000 متر مكعب يوميا بتكلفة 35 مليون جنيه ، ومحطة صرف صحى بني وركان ، والتى تبلغ طاقتها الإستيعابية 3000 متر مكعب يوميا ، ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة ، بطاقة استيعابية 1500كما تابع محطة مياه قصر الرقيب25ل/ث ، ومحطة بنى وركان المرشحة 60ل/ث ، ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة 50ل/ث ، والمحطة الرئيسية للصرف الصحى 2000متر مكعب ، ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى 250مترا مكعب فى الساعة ، ومحطة مياه صفانية25ل/ث ، ومركز خدمة العملاء المطور.

بالاضافة، إلى تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية دير ابوحنس التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا ، على مساحة 45 ألف متر مربع المحطة تخدم 4 قرى تابعة للمركز ، القرى التى تخدمها المحطة البرشا ، ودير البرشا ، و دير أبو حنس ، والشيخ عبادة الطاقة الإنتاجية للمحطة 15 ألف متر مكعب / يومياً ، بإجمالي تكلفة المحطة 600 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية البرجاية ، والتى بلغت تكلفتها 125 مليون جنيه ، منها 50 مليون لمحطة الرفع، و75 مليون لمحطة المعالجة بطاقة تبلغ 6000 م3 يوميا.

المشروع يتكون من مبنى المدخل والمصافى ، وأحواض التهوية والترسيب ، وأحواض تركيز الحمأة ، ومبنى الإدارة ، والمعمل والمبانى الخدمية ، المشروع يخدم سكان 4 قرى هى البرجاية وزهرة وصفط اللبن ، والإسماعيلية ، وهى من القرى الأكثر كثافة سكانية بمركز المنيا، وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا ، (مرحلة أولى) معالجة ثنائية وثلاثية بمدينة المنيا الجديدة، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة.

المحطة تم تنفيذها ، ضمن إستراتيجية الدولة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ، لترشيد استهلاك المياه النقية، وتم إجراء تجارب المعالجة الثنائية ، بطاقة 7500 متر مكعب يوميًا، ومشروع توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعمارات الإسكان الإجتماعي بمطاي شمال المنيا ، بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، حيث يخدم المشروع 40 عمارة ، بإجمالي 960 وحدة إسكان اجتماعي ، ويتكون المشروع من محطة رفع تعمل بطاقة 5000 م3/اليوم ، وشبكة مياه شرب وشبكة للصرف. في ظل الإهتمام الذي توليه الدولة على مستوى قطاع مياه الشرب ، وتوفير مياه صالحة للشرب ، والحفاظ على صحة المواطنين فقد تم إنشاء المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، بمدينة المنيا الجديدة ، بطاقة 50ألف م3 /يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه.

ومحطة معالجة صرف صحي زاوية برمشا بمركز العدوة شمال المنيا ، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب وجاري تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لها لتصل لـ30الف متر مكعب ، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وتقام على مساحة 15 فدان بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه ، لتخدم مجلس قروى بنى عامر ومجلس قروى عطف حيدر ، ومجلس قروى الشيخ مسعود.

إلى جانب مشروع الصرف الصحي لعمارات أوقاف "ماقوسة" والذى يتكون من محطة رفع تعمل بطاقة 11 ألف م3/يوم، وعدد 2 عداية اسفل السكة الحديد والإبراهيمية ، وطريق القاهرة - اسوان الزراعي ، بطول 300 متر، وشبكة للصرف بطول 1350 مترا، وشبكة مياه الشرب بطول 3300 متر، ويخدم مايزيد عن 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

ومحطة معالجة صرف صحى قرية برطباط شمال المنيا، والتى تعتبر من أكبر محطات الصرف الصحى فى محافظة المنيا ، والتى تقع على مساحة 11 فدانا ، بتكلفه إجمالية 350 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 85% تقريبا ، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا ، على مساحة 10 أفدنة ، وتم أيضا إنشاء محطة مياه جنوب ملوى بمحافظة المنيا ، بطاقة تصل إلى 450 لتر /ث، لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن ، وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه.

ومحطة معالجة صرف صحى بني وركان الثلاثية شمال المنيا، بقدرة 3آلاف متر مكعب/ يوم بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه ، بوستر مياه قرية برمشا التابعة لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، لرفع المياه لمناطق تابعة لقرية برمشا وخصوصا بالظهير الصحراوي بتكلفة 15 ألف جنيه ، وبوستر مياه قرية البلاص لتغذية قرى الجهاد 4 وتوابعها بمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه. وبوستر رفع مياه بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، لتغذية قرية 6 وتوابعها ، وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه محطة منشأة الساوى الثلاثية للصرف الصحى بمركز العدوة ، بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة 7 مليون جنيه.

محطتى قرية بان العلم الفرعية والرئيسية للصرف الصحى ، وكذلك التوصيلات المنزلية للصرف الصحى بقرية بان العلم ، بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه ، صيانة محطة مياه صفانية التابعة لمركز ومدينة العدوة ، بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ، ونظافة الموقع العام بتكلفة قدرها 20 ألف جنيه ، صيانة محطة مياه قصرالرقيب التابعة لمركز ومدينة العدوة ، بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ، ونظافة الموقع العام بتكلفة وقدرها 20 ألف جنيه.

صيانة محطة مياه بنى وركان التابعة لمركز ومدينة العدوة ، وقد تم عمل صيانة للمعدات الميكانيكية والكهربية بالمحطة بتكلفة قدرها عشرة ألاف جنيه ، إنشاء مركز خدمة عملاء بمحطة مياه بنى وركان التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا بتكلفة قدرها 347 ألف جنيه ، وإلى جانب إنشاء محطة مياه آبا البلد ترشيح فائق الجودة بمغاغة ، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 100ل/ث بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه ، وإنشاء محطة مياه الشيخ تمى التابعة للوحدة المحلية بنى حسن الشروق ، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 9 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه ، لتخدم قرى شرق النيل بأبوقرقاص.