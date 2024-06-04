جواو كانسيلو مطلوب في الدوري السعودي

كشفت صحيفة ذا اتليتيك الشهيرة في تقرير لها اليوم عن مراقبة بعد الأندية في الدوري السعودي للنجم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق مانشستر سيتي للتعاقد معه في الصيف الجاري.

وقال الصحيفة: " من الممكن أن ينتقل جواو كانسيلو إلى الدوري السعودي إذا كان منفتح لذلك، مانشستر سيتي لا يمانع في بيع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري حال وصول عرض مالي مناسب لتطلعات النادي ".

وتبحث إدارة مانشستر سيتي عن رحيل عدد من نجوم الفريق بالميركاتو الجاري ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن أجل إخلاء الأماكن بالقائمة للتعاقد مع صفقات جديدة.

جواو كانسيلو في تشكيل البرتغال المتوقع أمام فنلندا

استقر المدير الفني روبيرتو مارتينيز على تشكيل منتخب البرتغال الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فنلندا في إطار ودي ضمن تحضيرات أمم أوروبا 2024.

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة فنلندا مساء اليوم الثلاثاء في إطار ودي ضمن تحضيرات برازيل أوروبا للمشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام فنلندا

حارس المرمى: كوستا

الدفاع .. دويجو دالوت - بيبي - أنطونيو سيلفا - جواو كانسيلو

الوسط .. فيتينيا - جواو نيفيش - دانيلو

الهجوم .. جواو فيليكس - بروما - جواو سيلفا