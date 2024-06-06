كيلو الفراخ بكام.. أسعار الدواجن من أرض المزرعة اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024 في الأسواق والمحلات المصرية، حالة من التباين، وسجل سعر الفراخ البيضاء نحو 90 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 90 جنيهًا و111 جنيهًا.

وفي هذا السياق تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 90 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن الساسو

بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 111 جنيهًا.

ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 90 جنيهًا و111 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن