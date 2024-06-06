اشتباه تسمم لأسرة سودانية بأسوان

استقبلت مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، بمحافظة أسوان، 5 أفراد من عائلة واحدة يعانوا من حالة اعياء شديدة، اشتباه تسمم وعلى الفور تم إتخاذ معهم اللازم من تقديم العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوجود 5 أفراد من اسره واحد يعانون من اشتباه تسمم وعلى آثار المرض من اسهال وقئ، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن المصابين هم:-

يامن سامي حسن الحاج السن 5 سنوات، يقين سامي حسن الحج 5 سنوات، سامي حسن السم 10 سنوات، ايثار سامي حسن السن 18 سنه، سلوي مصطفي سليمان السن 33 سنه، جميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.