تراجع جماعي لمؤشرات لبورصة بخسائر 5 مليارات جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بصورة جماعية

خسر رأس المال السوقي للأسهم 5.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.783.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 26428 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى5759 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 160 جنيها مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2 مليار جنيه.