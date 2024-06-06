الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في النشرات الإلكترونية

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية  الخاصة بتوفير المعلومات الدوائية الموثوقة والمحدثة بشكل سريع وفعال، واستغلال وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في ذلك.

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رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي عدداً من الوفود والشركات الأجنبية

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رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة زيمبابوي

وعلى هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، استعرضت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية التجربة الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية؛ حيث تم الإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية كان لها السبق في تطبيق مشروع النشرات، الإلكترونية، ونالت جمهورية مصر العربية الريادة؛ حيث أنها الدولة الأولى عربياً وإفريقياً التي بدأت في تقديم خدمة النشرات الإلكترونية عن طريق رمز استجابة سريع مطبوع على العبوات الخارجية للمستحضرات الدوائية.

 

وقامت هيئة الدواء المصرية بتقديم ملخص ورقة بحثية (abstract) بالمؤتمر، يتناول التجربة المصرية في تطبيق مشروع النشرات الإلكترونية، ومراحله، وأهم النتائج التي تم نشرها  لتوثيق التجربة المصرية البارزة.

 

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على عرض تجاربها الناجحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

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الجريدة الورقية