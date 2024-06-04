رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة زيمبابوي

استقبل، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور دوجلاس مومبيشورا، وزير صحة زيمبابوي، رفقة السيد شيبا شومبايا، سفير دولة زيمبابوي لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور ريتشارد روكواتا، مدير عام هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية ، وذلك بحضور الدكتورة رضوي المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي الثالث.

تناول الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الدوائي الزيمبابوي، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما تم مناقشة مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية في مايو من العام الماضي.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية في الأسواق الدولية، من خلال دعم الفرص الاستثمارية بتلك الأسواق.

