شباب الصحفيين ترصد بالصور: مواقف إنسانية لأبطال وزارة الداخلية

رصدت جبهة شباب الصحفيين بالصور بعض المواقف الإنسانية لأبطال وزارة الداخلية في مختلف محافظات مصر والتي تؤكد حرص الوزارة الكبير على إعلاء واحترام قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: حقا الشرطة في خدمة الشعب أصبح منهج عمل ودستور حياة وزارة الداخلية في دولة 30يونيو الجديدة وهذا ظهر واضحا في العديد من المواقف الإنسانية التي اشاد بها المواطنين واثنوا على المشاركه المجتمعيه الغير مسبوقة للداخلية

اضاف طواله:من هذه المواقف المشرفة التي رصدناها قيام مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية لإنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين

أشار رئيس الجبهة إلي إن الإنسانية تتجلي في ابهي صورها عفب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد استغاثة احد الأشخاص لمساعدة والده المسن مقيم بدائرة شرطة قسم المعادي مريض وغير قادر على الحركة في الصعود إلى مسكنة عقب عودته من المستشفى . وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتة وتقديم كافة سبل المساعدة وادخالة إلي شقتة

أوضح طواله إلي إن المواقف الإنسانية امتدت إلي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تسهل على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات حيث استقبلت اقسام الاداره المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الاقسام وانهاء الإجراءات الخاصة بهم

أكد رئيس الجبهة إن قطاع الأحوال المدنية واصل إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع من بطاقات" الرقم القومي والمصدرات المميكنة" بنطاق محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية واسفرت القوافل عن استخراج عدد 8549 بطاقه رقم قومي وعدد 23123 مصدرا مميكنا بالإضافة إلى تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف الخدمات الفورية بأماكن تواجدهم..15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم واسفرت عن استخراج وتوصيل 1024 بطاقه رقم قومي و288 مصدرا مميكنا بالإضافة إلى إيفاد مأموريات لعدد 37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقه الرقم القومي لهم