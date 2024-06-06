محافظ الشرقية يتابع استعدادات إنطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 /2024 م، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 م فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة والمهندس سامى معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء وليد عابدين مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات المعنية (التربية والتعليم - الصحة - التأمين الصحى - الكهرباء - التموين - شركة مياه الشرب والصرف الصحى - الإسعاف - مستشفى الاحرار التعليمى)، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى إدارتى الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستهل محافظ الشرقية الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء تجهيز اللجان الامتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين فى العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائى خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء فى حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

وشدد المحافظ، على ضرورة التواصل الفورى مع مكتبه فى حالة حدوث أى مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الامتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، متمنيًا لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أى محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التى ستشهد كثافة طلابية عالية.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزاله الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التى بها لجان امتحانية.

امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه أشار المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتى الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحى والاسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتزويدها بكافة الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى من المقرر أن يؤدى 51 ألفا 668 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف إدارات (مراقبة الأغذية - سلامة البيئة - السلامة والصحة المهنية ) بالمديرية بالمرور على كافة المدارس التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة لمراجعتها والتفتيش على كافة محال بيع المواد الغذائية بخطوط سير الطلاب من وإلى اللجان الامتحانية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الامتحانية.

وأشار الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الأطباء وهيئة التمريض على اللجان امتحانات الثانوية العامة بالحضر من خلال 4 مجموعات الأولى تضم 22 لجنة بمراكز ( أبو كبير – كفر صقر – أولاد صقر- الابراهيمية ) بقوه طبيب و21 ممرضة، والثانية تضم 24 لجنة بمراكز ومدن ( العاشر من رمضان – بلبيس – مشتول ) بقوه 24 ممرضة، والثالثة تضم 70 لجنة بمراكز ومدن ( الزقازيق – القنايات – ههيا – أبو حماد- القرين – ديرب نجم – منيا القمح ) بقوه 14 طبيبا و56 ممرضة، والرابعة تضم 22 لجنة بمركزى ( فاقوس -الحسينية ) بقوه 9 أطباء و13 ممرضة، بإجمالى 138 لجنة بالحضر بالإضافة إلى 11 لجنة بالريف بجانب تجهيز غرفة للعزل والطوارئ مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات فى حالة حدوث أى حالات إعياء أو إصابة .