محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء والتعديات على أملاك الدولة، خلال أيام عيد الأضحى، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الفيوم، مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الرى وحرم المجاري المائية، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشدداً على ضرورة العمل الجاد بروح الفريق الواحد وعدم التهاون.

تكثيف الحملات على المواقف في الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات على المواقف بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور، وتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطرق الرئيسية ذات الكثافات المرورية العالية، مشدداً على استكمال سيارات الأجرة لخطوط السير الخاصة بها، موجهاً بضرورة تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات.