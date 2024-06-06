تعاون بين "الشراء الموحد" و" فوجي فيلم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية بمصر

أعلنت "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، الشركة الرائدة في مجال التشخيص الطبي والأشعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA) ، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا 2024".

وتأتي تلك المذكرة تأكيدا علي التزام الشركة الراسخ بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المصري.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، وميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور السيد هيروشي أوكا، سعادة سفير اليابان لدى مصر.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا بتعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للشراء الموحد(UPA)، لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة تهدف إلى رفع قدرات و كفاءة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك في إطار التزامها بتطوير إمكانيات الكوادر البشرية في القطاع حيث قامت الشركة في العام الماضي بتدريب 500 فني أشعة وطلبة جامعات في العديد من المحافظات المصرية على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية من خلال أكاديمية "فوجي فيلم" المتخصصة.

كما تسعى الشركة إلى زيادة عدد العاملين المدربين في قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال مركز تكنولوجيا "فوجي فيلم" والمخطط افتتاحه قريبا، مما يسهم بشكل كبير في تطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد و التموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA) قائلا: "لدى مصر واليابان علاقات وطيدة تمتد لعقود طويلة على مستوى الحكومات والشعوب، ومن أبرزها التعاون في قطاع الرعاية الصحية من خلال تأسيس عدد من المستشفيات مثل مستشفى أبو الريش، والتي تعد نموذجا من حيث التصميم ومستوى الرعاية الصحية المقدمة والتي تلعب دورا محوريا في دعم وعلاج الأطفال في مصر". كما شدد على الثقة الكبيرة في جودة المنتجات اليابانية التي تتميز بالكفاءة والابتكار، وأكد تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون المشترك، والذي يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة فوجي فيلم في قطاع الرعاية الصحية كمثال على ذلك، وتعزيز تطبيق الثقافة اليابانية في العديد من المشروعات سواء كانت مصانع أو مستشفيات وغيرها.

ومن جانبه، قال السيد هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى مصر: "تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا لدولة اليابان، مع العديد من المبادرات الثنائية الهامة في مختلف القطاعات. لدى مصر واليابان تاريخ طويل من التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية. ويسعدني الاحتفاء أن شركة فوجي فيلم اليابانية الرائدة في مجال حلول الرعاية الصحية والتي يشهد لها بالتزامها لتطوير القطاع عن طريق تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة، قد أضافت فصل جديد من التعاون المشترك مع الحكومة المصرية من خلال توقيع مذكرة التفاهم لتوفير المعدات والحلول الطبية والتدريبات اللازمة."

فيما أعرب السيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد(UPA) قائلاً: "تعد مصر سوقًا رئيسيًا لشركة "فوجي فيلم" في المنطقة والتي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة. نحن سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتعزيز تقنياتنا المتطورة المقدمة في التصوير الإشعاعي والفحص، مع تعظيم الاستفادة للكوادر الطبية من خلال برامج التدريب ومبادرات تبادل المعرفة. على مدار أكثر من 30 عامًا، كرسنا جهودنا لدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتجسد مذكرة التفاهم هذه مهمتنا في المساهمة في تحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال التكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات الطبية وتحسين رحلة المرضى."

تشارك "فوجي فيلم" في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا 2024" للعام الثالث، والذي يعد أكبر تجمع للرعاية الصحية في إفريقيا ومركز الابتكار والتجارة الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكجزء من مشاركتها، قامت "فوجي فيلم" بعرض حلولها المتطورة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحفظتها المتنوعة من حلول التصوير والفحص الإشعاعي، بما في ذلك أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية، وأنظمة التشخيص بالأشعة السينية، وأنظمة الأشعة السينية المتنقلة، وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، ونظم تكنولوجيا المعلومات الصحية، التي تلبي جميع احتياجات المريض بداية من مراحل التشخيص وصولا إلى العلاج.

تخطط "فوجي فيلم" لافتتاح مكتبها الجديد في القاهرة الجديدة كجزء من خططها للتوسع في السوق المصري.و تهدف الشركة إلى تقديم أحدث تقنياتها في الفحص إلى مصر، بما في ذلك مركز “NURA”، و الذ ى يقدم حل شامل يقوم بفحص كامل للجسم في أقل من ساعتين حيث يلعب دورًا مهما في الكشف المبكر عن الأمراض، وذلك بعد إطلاقه عالميا عام 2023.

ويساعد هذا الإنجاز الطبي الأشخاص الأصحاء الذين لا تظهر عليهم أي اعراض في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، مما يقلل من مستويات المخاطر ويزيد من فرص العلاج الناجح و الوقاية من تطور الأمراض الخطيرة.

