السفير محمدي الني: مصر قدمت نموذجًا قويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية

خلال اجتماع الوحدة الاقتصادية العربية..

أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، أن المجلس منذ تأسيسه في الستينيات يستهدف بذل كل الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك والمصالح العليا للدول الشعوب العربية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفاهية البلدان العربية وتطلعها إلى مستقبل مشرق.

وأشاد السفير محمدى أحمد الني خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتى تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتقدم والتطور الذى شهدته ارض مصر لأجل تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا ان مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كل أشكال التحديات بمختلف القطاعات، خاصة القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول.

وتابع: إن مصر لم تتوان عن تقديم كل أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المنظمات العربية لا سيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

من جانب آخر قدم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مثمناً دوره المميز البارز في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتوجيهاته في هذا المجال ودعمه لجميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

وأشار أن الأزمة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة العربية من كل مكان، تؤثر في برامج وخطط التنمية الاقتصادية للمنطقة، مما يتطلب من الجميع تحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاديات الدول العربية والحفاظ على مكتسبات ومنجزات ما حققه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يعد مظلة اقتصادية مهمة، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.

وطالب السفير محمدى أحمد الني من الدول العربية وزيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم امتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير، لافتا أن المجلس قام باتخاذ إجراءات عملية لتطوير عمل الاتحادات العربية النوعية المشتركة، وإعداد الدراسات الدورية الشاملة لتقييم عمل الاتحادات بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها، وإعداد مشروع اتفاقية الشركات العربية التي ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الأعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة.