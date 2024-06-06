القليوبية تحتفل باليوم العلمي للبيئة بدار مناسبات ناصر

تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ورعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان بعقد وتنفيذ احتفالية اليوم العلمي للبيئة بدارمناسبات مسجد ناصر.

احتفالية اليوم العلمي للبيئة بدار مناسبات مسجد ناصر..

كما شاركة مديرية الاوقاف ومديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعي وتم حضور ومشاركة رسل الوعي بمحافظة القليوبية من اللائمة و الرائدت الريفيات والرائدت الإجتماعيات لنشر الوعي لدى الجمهور بالمحافظة بأهمية الحفاظ على البيئة واثر الزيادة السكانية على البيئة.

وتم إفتتاح الإحتفالية بتلاوة ايات الذكر الحكيم بصوت الامام مصطفي اسماعيل ومحاضرة عن البيئة من منظور ديني فضيلة الامام نجاح العجمي ومحاضرة عن البيئة والتنمية المستدامة والاسترشاد في استهلاك المياه الدكتور عماد عبد الوهاب مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة واثر الزيادة السكانية على البيئة رندا عبد الحميد مدير المجلس القومي للسكان بالقليوبية.

وتم التوصية بضرورة زيادة نشر الوعى لدى الجمهور باهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه.