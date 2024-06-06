تعليم أسوان تحصد المركز الثانى والرابع جمهوريًا في مسابقات التربية المسرحية

مازلت مديرية التربية والتعليم بأسوان تواصل التألق والتميز والنجاح، حيث حصلت مدارس (النور للمكفوفين - الأمل للصم وضعاف السمع - التربية الفكرية) بإدارة أسوان التعليمية، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض المنهجية "للتربية الخاصة" ضمن مسابقات التربية المسرحية عن أعمال (مسرحية جحا والبخيل - استعراض شكرًا - استعراض الزفة)، وفازت مدرستى "سنية طه وعلى ناصر" بإدارة أسوان التعليمية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بذات المسابقة "مرحلة ابتدائية"، عن مسرحية الصخرة العجيبة.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد الرشيدى وكيل الوزارة عن سعادته بحصول أسوان على هذين المركزين المتقدمين، وقدم سيادته التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير للمدارس الفائزة وأبنائه الطلاب المشاركين فى الأعمال الفائزة، وكذلك لتوجيه التربية المسرحية بقيادة السيد على حسن الموجه العام، والتهنئة موصولة كذلك للسادة أخصائى التربية المسرحية والقائمين على الاعمال الفائزة وهم (شيماء إسماعيل- عواطف حمدون - مروة ابوالحسن).



وهنأ وكيل الوزارة، أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، متمنيًا مزيد من التألق والنجاح لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمجالات.