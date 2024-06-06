جوجل تواجه دعوى قضائية بقيمة 17 مليار دولار

قضت محكمة بريطانية بأن شركة جوجل يجب أن تواجه دعوى قضائية بقيمة 13.6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) تزعم أنها تمارس قدرًا كبيرًا من السلطة على سوق الإعلان عبر الإنترنت.

لماذا نهتم. يمكن أن يكون للقضية آثار بعيدة المدى على صناعة الإعلانات الرقمية. هل سيؤدي هذا إلى إنفاق المعلنين أقل على Google؟

رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن محاولة جوجل رفض القضية، مما سمح لها بالمضي قدماً في المحاكمة.

تزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة Ad Tech Collective Action LLP، أن ممارسات Google المانعة للمنافسة كلفت الناشرين عبر الإنترنت في المملكة المتحدة أموالاً.

وتزعم الدعوى أن جوجل تشارك في "التفضيل الذاتي"، حيث تروج لمنتجاتها الخاصة على حساب المنافسين.

وصفت شركة التكنولوجيا العملاقة الدعوى بأنها "تخمينية وانتهازية"، متعهدة "بمعارضتها بقوة وعلى أساس الحقائق".

وهذا مجرد واحد من التحديات التنظيمية العديدة التي تواجهها Google:

تحقيقات متعددة، بما في ذلك محاكمة مكافحة الاحتكار بين الولايات المتحدة وجوجل

غرامات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي بسبب السلوك المانع للمنافسة

ماذا بعد؟ ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد. لقد استغرقت القضية بالفعل 18 شهرًا للوصول إلى هذه المرحلة.

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