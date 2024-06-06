الزمالك يحذر من ألاعيب "السماسرة" في الميركاتو

حذر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى أسماء صفقات جديده فى الميركاتو الصيفي بهدف الترويج لهم على حساب القلعه البيضاء وأن كل مايتردد من أسماء فى الوقت الحالي لاأساس له من الصحه.

وكشف أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره أن هناك البعض من الكلام يسعى من خلال وسائل الإعلام للترويج للاعبين بهدف تسويقهم ودخول إسم الزمالك يزيد من لفت النظر إلى هؤلاء اللاعبين وأن مجلس الإدارة هدفه الآن إنهاء أزمة إيقاف القيد أولا ثم بعد ذلك ستكون هناك جلسه مع البرتغالى جوزيه جوميز لمعرفة مطالبه فى المرحله المقبله ولن يتم التعاقد مع أى لاعب إلا بعد الحصول على موافقة المدير الفني.

وكانت قد ترددت أنباء عن دخول النادي فى مفاوضات مع لاعبى الوداد المغربي أيوب العلمود وعبدالله حمود ويجيد العلمود اللعب في مركز الظهير الأيمن في حين يلعب عبد الله حمود في مركز لاعب الوسط.

كما ذكرت بعض المصادر عن وجود مفاوضات مع كاسيوس مايلولا الجنوب إفريقى المحترف بين صفوف تورنتو اف سى الكندي مهاجم صن داونز السابق.

ورغم تصريحات مسئولى الزمالك إلا أنه من الوارد دخول النادى فى مفاوضات مع أحد هؤلاء اللاعبين فى حال ترشيحه من جوزيه جوميز

على جانب آخر وصف أحمد مجدى مدرب الفريق تجربة النصر القاهرى الوديه التى إنتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف بأنها كانت مفيده حيث قام الجهاز الفني بتجربة عدد من الشباب أمثال عمر عبد العزيز حارس المرمى وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وعبد الرحمن على وايشو مشيرا إلى أن هناك مباراه وديه أخري بعد غدا السبت استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا.

تطورات إصابة فتوح والجزيري

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن الحالة الطبية الخاصة بكل من أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ثنائي الأبيض مشيرا إلى أن أن فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ البرنامج التأهيلي والعلاجي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة وتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في تدريبات منتخب مصر، وبناء عليه تقرر استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وفيما يخص سيف الدين الجزيري، أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وأنه على تواصل مع الجزيري بشكل مستمر منذ إصابته مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه سيخضع لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حالته بشكل نهائي وتحديد بروتوكول العلاج الخاص به .

وتعرض التونسي سيف الدين الجزيري للإصابة مع منتخب بلاده، وبناء عليه تم استبعاده من مواجهتي غينيا الإستوائية وناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.