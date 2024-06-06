أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام.. سيطر أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى تاجر الجملة، التباين، على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، حيث تراجع أسعار زيت الأولين، كما هبط زيت الصويا المكرر، بينما ثبتت باقي الأنواع الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، القيمة السعرية لزيوت الطعام خلال ساعات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيوت الطعام اليوم الخميس

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

سعر زيت الصويا المكرر اليوم الخميس

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 50,000 جنيه

سعر زيت الأولين اليوم الخميس

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 56,000 جنيه للطن.

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 56,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام اليوم الخميس

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر اليوم الخميس

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

سعر زيت عباد الشمس المكرر اليوم الخميس

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 50,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش.

الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.