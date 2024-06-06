مكتبة مصر العامة تفتتح معرض الكتاب المخفض.. غدًا

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي تحت رئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى، معرض للكتاب المخفض، في العاشرة صباح يوم غد الجمعة، والذي يستمر لمدة يومين، يضم مجموعة كبيرة من الكتب في كافة المجالات المعرفية المختلفة.



وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن معرض الكتاب المخفض تنظمه المكتبة كل فترة، يتم فيه عرض مجموعة مختلفة من المؤلفات للكبار والصغار، في كافة فروع المعرفة، أدب، تاريخ، تراث، كتب فكرية، وغيرها، هذا إلى جانب مجموعة من الكتب الخاصة بالأطفال، وهذه الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة.

وأضافت شرعان، إن المعرض يقام لمدة يومين الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 من يونيه الجاري، بحديقة المكتبة، ويفتتح أبوابه من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ونصف عصرًا، مؤكده أن الهدف من المعرض، رفع الوعي، ونشر المعرفة، ضمن خطة بناء الإنسان.



وأكدت أن معرض الكتاب المخفض يتيح لأعضاء المكتبة اقتناء أي عدد من الكتب التي يحتاجونها، ولا يقتصر على رقم محدد.



ومن ناحية أخرى، تواصل المكتبة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية، والخدمية، والتوعوية، ضمن البرنامج الثقافي الخاص بالشهر الجاري، في قاعات المكتبة المختلفة، لروادها من الكبار والصغار.



تهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.

وقد أدت التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة إلى إضافة هدف جديد إلى أهداف المكتبة تمثل في التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وتسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في هذه المواقع.