مشاركة فعالة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمؤتمر الدولي الثالث "صحة إفريقيا"

شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الأستاذ الدكتور/هشام الغزالي، أستاذ الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس/عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أقيم المؤتمر والمعرض هذا العام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة. يمثل المؤتمر أكبر حدث سنوي في مجال الصحة على مستوى أفريقيا، ويستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الأفريقية.

وخلال المؤتمر، شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في جلسة نقاشية حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي وأقيمت يوم 04 يونيو الساعة 11 صباحًا في القاعة 4 ق بحضور معالي الدكتور/خالد عبد الغفار وزير الصحة، والأستاذ الدكتور/محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والأستاذ الدكتور/هشام الغزالي، رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والأستاذ الدكتور/محمد حجازي، نائب رئيس المبادرة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة. ناقشت الجلسة قيمة البيانات والأبحاث والخطط والمبادرات المستقبلية لصحة المرأة. شارك في هذه الجلسة عدد من كبار قادة الرأي وقيادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة، وممثلون عن الجامعات والسفارات والوزارات. شارك في الندوة الأستاذ الدكتور/خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،

وتعليقًا على المشاركة في المؤتمر، والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، قال الأستاذ الدكتور/هشام الغزالي، رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في المؤتمر: "شرفنا بالمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية. لقد أصبح المؤتمر يمثل أهم منصة أفريقية للصحة العامة والمبادرات والاجتماعات التي من شأنها تطوير منظومات الرعاية الصحية في دول القارة التي لا تزال في حاجة ماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من مليار مواطن أفريقي في جميع أنحاء القارة. لقد ناقشنا خلال المؤتمر موضوعات هامة حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي، كما استعرضت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ما تمكنت من تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على هذا المستوى المتكامل، حيث قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من 21 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل 5 سنوات، كما تواصل المبادرة دورها الداعم لصحة المرأة المصرية من خلال تقديم العلاج المجاني للمريضات طبقًا لأرقى البروتوكولات العالمية، حيث نلقى كل الدعم من وزارة الصحة ومؤسساتها التابعة وعلى رأسها معالي الوزير/أ.د. خالد عبد الغفارـ وزير الصحة والسكان. "

يُعد مؤتمر Africa Excon، الذي عُقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024، أهم حدث إقليمي للرعاية الصحية، حيث يستهدف المؤتمر جعل أفريقيا مركز قاري للابتكار في مجال الصحة وتشكيل منصة رعاية صحية مستدامة ومتقدمة. لقد أصبحت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة من أهم شركاء المؤتمر لتحقيق هذا الهدف. نظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمدادات الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية

يختتم الغزالي بقوله: "لقد استعرض المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تجربتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، كما نؤكد استمرار تعاوننا مع المؤسسات الصحية الأفريقية في محاولة لتشكيل تحالف صحي أفريقي غير مسبوق. إننا نتطلع بكل تفاؤل لعالم خال من سرطان الثدي، لذا نريد أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز أساليب إدارة هذا المرض والتوعية به".