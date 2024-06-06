قائمة منتخب مصر للسلاح المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب

يخوض المنتخب المصري للسلاح منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والتي تنطلق يوم 6 يونيو وتستمر حتى 10 من نفس الشهر الجاري، بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وقد جاءت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية للسلاح كالتالي:-

سلاح السيف: “زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ياسين فوزي، ندى حافظ، ريناد الدكش، العنود حازم، ونجوى نوفل“، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من المدير الفني إينستت فينسنت، و محمود عبد الغفار.

سلاح سيف المبارزة: “محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، أحمد السيد، آية شريف، ناردين إيهاب، شيروت جابر، لؤلؤة سليمان“، ويضم الجهاز الفني كلًا من ساندور كومو، و السيد سامي.

سلاح الشيش: “علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، عبد الرحمن طلبة، يارا الشرقاوي، نهى هاني، سارة حسني، وملك حمزة“، ويضم الجهاز الفني ماهر حمزة وتامر طاحون.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.

الجدير بالذكر، قد شارك المنتخب المصري للسلاح “السيف، سيف المبارزة، والشيش“ بمعسكرًا مغلقًا في صالة اتحاد الشرطة من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي للبطولة، وذلك بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني.

وطالب الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح، لاعبو المنتخب المصري ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق المزيد من الميداليات والسيطرة عليها في منافسات البطولة الأفريقية ورفع علم مصر عاليًا.